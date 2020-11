Mato Grosso registra 127 ocorrências relacionadas às eleições

Mato Grosso registrou 127 ocorrências criminais relacionadas às Eleições 2020. É o que aponta o levantamento do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), divulgado no último boletim deste domingo (15.11), às 16h40. Destas, 105 foram referentes à boca de urna, crime eleitoral que consiste na divulgação no dia da eleição de partido político ou candidatos.

Os demais registros foram: Tumultuar local de votação (05); compra de votos (05); promover, no dia da eleição, para fraudar o exercício do voto, a concentração de eleitores, inclusive com fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo (04); fake news (02); violar sigilo de voto (02); transporte de eleitor (02); recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa (01); injúria eleitoral (01). Os dados foram compilados pelo GGI e incluem os levantamentos da Superintendência do Observatório de Segurança da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), responsável pelos registros da Polícia Civil (PJC-MT) e Polícia Militar (PM-MT). Já a Polícia Federal (PF) registrou 16 ocorrências de crimes eleitorais, conforme consta no boletim.