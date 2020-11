Mato Grosso tem quase 2,4 milhões de eleitores aptos a votar nas Eleições

Em Mato Grosso, 2.317.102 eleitores estão com a situação regular perante a Justiça Eleitoral e, portanto, estão aptos a votar nas Eleições Municipais e na Eleição Suplementar para um cargo de Senador (a) que acontecerão no domingo (15 de novembro). O eleitor deve votar primeiro para vereador, em seguida prefeito e por fim, senador. Para quem tem dificuldade de decorar o número de identificação dos candidatos, a Justiça Eleitoral orienta a levar a colinha.

O TRE-MT oferece diversos canais de comunicação para que o eleitor consulte sua situação eleitoral. O serviço está disponível no Site Institucional e no e-Título, aplicativo móvel que pode ser baixado para smartphone ou tablete nas plataformas iOS ou Android. Também é possível realizar a consulta pelo telefone 0800 647 8191 (das 7h às 19h).

Para o dia da eleição, o eleitor deve cumprir o protocolo sanitário definido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O uso de máscara é obrigatório, bem como higienizar as mãos antes e depois de votar e manter o distanciamento social. A Justiça Eleitoral orienta ainda, que se possível o eleitor leve a caneta para assinar o caderno de votação.

Por conta da pandemia, o horário da votação este ano foi estendido em uma hora e será das 7h às 17h. De 7h às 10h terá preferência para votar os maiores de 60 anos, mas atenção, trata-se de atendimento preferencial e não exclusivo.

Para votar o eleitor deve apresentar um documento oficial com foto e não é preciso apresentar o título impresso. O eleitor que fez o cadastro biométrico pode apresentar o e-Título como documento de identificação. O documento de identificação não deve ser entregue ao mesário, mas apenas, mostrado a uma distância segura.

Por fim, a Justiça Eleitoral orienta o eleitor a consultar o local de votação, pois alguns locais estavam sem condições adequados de uso e os eleitores foram transferidos para uma nova localidade. Assim como ocorre com a situação eleitoral, o eleitor pode consultar o local de votação no site do TRE (CLIQUE AQUI), no e-título e pelo telefone 0800 647 8191 (das 7h às 19h).

Biometria

Este ano, por conta da Pandemia e diante da impossibilidade de higienizar o leitor biométrico sem prejuízo de danificar o equipamento, não será realizado o reconhecimento biométrico do eleitor. Isso não significa que quem não fez a biometria poderá votar.

Os eleitores dos 34 municípios a seguir elencados e que não fizeram o cadastramento biométrico estão com o título cancelado e, portanto, não poderão votar: Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop, Primavera do Leste, Pontes e Lacerda, Poconé, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Jaciara, Rosário Oeste, Santo Antônio do Leverger, Campo Verde, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Jangada, Nortelândia, Nova Santa Helena, Cocalinho, Nova Brasilândia, Campos de Júlio, Acorizal, Araguaiana, Torixoréu, Indiavaí, Luciara, Ribeirãozinho, Planalto da Serra, Vale de São Domingos, Serra Nova Dourada, Araguainha e Ponte Branca.

Nos demais municípios todos os eleitores que estiverem regular com a Justiça Eleitoral poderão votar, mesmo que não tenham feito a biometria.