Mauro Mendes sai fortalecido das urnas e se firma como favorito à reeleição

O governador Mauro Mendes (DEM) é o grande vencedor das eleições de 2020 em Mato Grosso. A conclusão é do analista político João Edisom, que conversou com a reportagem do Agora MT e discorreu sobre esse e outros assunto.

No entendimento do analista político, Mauro Mendes sai fortalecido da eleição, pois além de seu partido, o DEM, ter sido o partido que mais elegeu prefeitos em Mato Grosso, 22 ao todo, o democrata ainda conseguiu eleger vários candidatos seus que não faziam parte nem de seu partido e nem das coligações que tinham o DEM na sua composição, acumulando um patrimônio político bem maior que seu próprio partido.

João Edisom também antecipou que o governador deve abandonar o DEM e procurar outra sigla para se filiar, devido ao fato de não conseguir dar as cartas no seu partido, que é liderado no estado pelo senador Jayme Campos e sua família, deixando pouco espaço de manobra para Mauro Mendes, que deve enfim optar por um partido onde possa ser a principal estrela.

Na teleconferência, ele também falou sobre o segundo turno em Cuiabá, cuja disputa está acirradíssima e cujo resultado interfere diretamente na política em todo o estado. Os eleitores cuiabanos irão às urnas nesse domingo (29) para escolher entre o atual prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) e o novato Abilio Junior (Pode).

Assista a íntegra da entrevista: