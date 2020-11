Mauro Mendes deseja “trabalho e realizações” a prefeitos eleitos

Terminadas as eleições deste ano, com a realização do segundo turno em Cuiabá, o governador Mauro Mendes (DEM) se manifestou sobre o resultado das eleições. Ele afirmou que o Governo está aberto a todos e desejou sucesso nas administrações, dando sinais de que pretende evitar conflitos com os eleitos e reeleitos.

Mauro Mendes se manifestou por meio de sua assessoria e se afirmou que “o governo está aberto para dialogar com todos os prefeitos de MT”. “Desejo ao prefeito eleito de Cuiabá e aos demais prefeitos do Estado um mandato com muito trabalho, realizações e entregas para a população”, disse. Ainda de acordo com Mauro Mendes, “o governo continuará trabalhando para atender a todos os mato-grossenses nos 141 municípios”.

Apoiador de Abilio Junior (Pode), candidato derrotado em Cuiabá, o governador teve uma postura madura ao se manifestar, se portando como estadista e ajudando a pacificar as animosidades que restaram do pleito eleitoral, bastante tenso não só na capital, mas em outros municípios. Além de ser bom para o estado, é o primeiro passo de Mauro Mendes já mirando sua reeleição em 2022.