Menino de 4 anos cai enquanto brincava e morre em Rondonópolis

A equipe médica do SAMU e bombeiros tentaram de todas as formas reanimar um menino de quatro anos de idade que chegou carregado pelos pais no 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros e base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, em Rondonópolis-MT. Porém, o garoto não resistiu e morreu neste domingo (22).

Segundo informações da Requisição de Exame de Corpo de Delito, os pais contaram que o filho estava brincando em frente da residência, quando caiu e bateu o pescoço no estribo de um caminhão que estava estacionado na rua.

Ao perceber que o filho estava desacordado, os pais correram com o menino para o SAMU, porém apesar de todas as tentativas para salvar a criança, ela não resistiu e veio a óbito.