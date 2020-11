Menor de 17 anos invade preferencial e bate em caminhonete

Um menor de 17 anos foi socorrido pelo Samu no início da noite deste sábado (21) após se envolver em um acidente no cruzamento entre a avenida Frei Servácio com a rua 13 de maio no centro de Rondonópolis. Ele não teve ferimentos graves.

De acordo com testemunhas, ele seguia pela 13 de maio quando avançou a preferencial e bateu contra a caminhonete que atravessava a via. O adolescente estava em uma moto modelo Honda XR.

O Samu foi acionado e levou o menor até a Upa. O condutor da caminhonete não se feriu.