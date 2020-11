Menores denunciam segurança de clube por assédio sexual

Dois menores de idade afirmaram terem sido vítimas de assédio sexual por parte de um segurança de um clube da cidade. O crime teria acontecido no início da noite do domingo (1) e o suspeito fugiu do local logo depois de ter cometido o mesmo.

De acordo com o relatado no Boletim de Ocorrência, o crime aconteceu por volta de 19h30, momento em que os adolescentes G.L.M., de apenas 15 anos, e O.M.M.N., também de 15 anos, estavam numa sala “depósito” do clube quando o segurança C.H.R.M., de 32 anos, apareceu com uma lanterna e perguntou o que os menores estavam fazendo ali, para em seguida perguntar se os menores tinham preservativos e se insinuando sexualmente para os mesmos.

A dupla de adolescentes repeliu o assediador, lhe dizendo que aquelas perguntas eram “nojentas” e pedindo para ele sair dali. Não satisfeito, o segurança ainda pediu para fazer sexo oral na menor antes de se retirar.

Depois de ter cometido o crime e ter tomado consciência das consequências, o segurança chegou a telefonar para o seu encarregado na empresa terceirizada que trabalha e contou o que tinha feito, para em seguida se evadir do clube, certamente temendo ser preso pelo ocorrido.

Acompanhados de seus responsáveis legais e de uma testemunha que presenciou os fatos, os menores compareceram à 1ª Delegacia para registrar a ocorrência. Até o momento, o suspeito não foi preso e nem se apresentou às autoridades.