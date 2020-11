Mion se manifesta sobre fala de Biel e ‘Racismo reverso’

Jojo Todynho votou em BieL , com quem tem uma rixa desde o início do reality show, para compor a roça dessa semana. A funkeira justificou seu voto no cantor por conta de uma fala do peão que teria dado a entender que a peoa estaria praticando ‘racismo reverso’ contra ele.

Ele falou pra mim que eu não gostava dele ‘porque eu sou branco’? Eu falei pra ele que não. Eu nunca usei minha cor nem minha história para chegar em lugar nenhum. Racismo reverso não existe. O típico racismo branco, nunca será.

Após a justificação da cantora, Biel pediu para ‘trocar uma idéia’ com Jojo Todynho, falando sobre a postura dela no reality show. Ambos discutiram sobre a rivalidade que cultivaram desde o início do programa da Record TV.

O apresentador de ‘A Fazenda 12’, Marcos Mion, comentou sobre a conversa de Jojo e Biel, falando sobre a importância da discussão.

Discussão super importante e super válida, ainda mais em um país como esse.

O perfil de Biel no Twitter compartilhou a fala do apresentador do reality show, mostrando concordar com a importância da conversa entre os confinados.

No entanto, o perfil Jojo Todynho no Twitter ressaltou a fala da peoa dentro do programa, afirmando que “racismo reverso não existe”. Muitos internautas concordaram com a afirmação e reafirmaram os dizeres da peoa em seus perfis pessoais.