Morador mata bandido com seis disparos em Nova Lacerda

Na noite deste sábado (14) em Nova Lacerda (MT), um suspeito foi assassinado com seis disparos de arma de fogo ao fazer uma família refém.

Segundo informações que costa no boletim de ocorrências 2020 277 178 três bandidos armados e com os rostos cobertos invadiram a casa da família e ordenou que todos deitassem ao chão ameaçando as pessoas que estavam na residência.

Ainda segundo informações do BO dois bandidos foram embora levando os pertences roubados das vitimas e nesse momento apenas um ficou vigiando os reféns.

Em um determinado momento da ação o criminoso ordenou que o dono da casa que estava com o filho dormindo em seu colo fosse colocado na cama.

Em um período de distração do meliante que a todo tempo falava ao telefone com os comparsas que o dono da casa pegou sua arma pessoal que estava no quarto e disparou seis vezes no criminoso.

Com o primeiro disparo o suspeito caiu ao solo e tentou revidar, o morador disparou mais cinco vezes. A Polícia foi chamada esteve no local apurou os fatos e constatou a morte do suspeito.