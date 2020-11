Morreu hoje, aos 85 anos, o ator e fisioculturista David Prowse, que interpretou o personagem Darth Vader na primeira trilogia de Star Wars. A causa da morte não foi divulgada.

O agente de Prowse, Thomas Bowington, conversou com a BBC sobre a morte do ator e a classificou como “uma perda real e profundamente dolorosa para nós e milhões de fãs em todo o mundo”. “Que a força esteja com ele, sempre”, disse.