Motociclista bate em traseira de carreta estacionada na rua

Um motociclista sofreu fraturas pelo corpo após se envolver em um acidente na rua R no bairro Morada do Sol, perímetro urbano de Tangará da Serra. A colisão aconteceu na noite deste sábado (21).

De acordo com a Polícia Militar, as informações repassadas são de que o motociclista seguia pela via e não notou que o veículo estava parado e acabou batendo na carreta.

Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Municipal.

A princípio, a motocicleta está com o documento atrasado e o condutor não tem habilitação.

Ainda segundo populares, esse não é o primeiro acidente registrado no local envolvendo a carreta.