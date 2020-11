Mais um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste sábado (07), em Tangará da Serra-MT. Um motociclista teve vários ferimentos pelo corpo, após ser atingido por uma caminhonete.

De acordo com as informações, a vítima trafegava pela Rua I, quando se envolveu no acidente. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O homem apresentava lesões no pé e no braço.