Motociclista morre ao voltar do trabalho na Avenida dos Estudantes

Um motociclista identificado como, Haynner Pereira, acabou perdendo a vida nas primeiras horas desta segunda-feira (30), ao passar pela MT-270 conhecida como Avenida dos Estudantes, próximo do Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).

Segundo informações, a vítima seguia sentido Guratinga, quando perdeu o controle do veículo e bateu em poste de iluminação que fica no canteiro central da via.

Ainda de acordo com informações colhidas no local, a vítima trabalha no Terminal Ferroviário de Rondonópolis e estaria voltando para casa localizada no bairro Alfredo de Castro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve no local do acidente e confirmou o óbito. Polícia Civil e Politec foram acionadas para os procedimentos cabíveis.