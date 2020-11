Motociclista morre após colidir com carreta na MT 130

Um grave acidente ocorrido na manhã desse domingo (1) na MT 130, que liga Rondonópolis à cidade de Primavera do Leste, resultou na morte de um motociclista que reside em Rondonópolis. César de Jesus Soarez, que tinha cerca de 40 anos, morreu após colidir com uma carreta bitrem que vinha em sentido contrário.

O acidente aconteceu no quilômetro 55 da MT 130, quando César viajava com grupo de amigos rumo à cidade de Poxoréu. Ele e mais dois amigos, todos de motos superesportivas, se desgarraram do resto do grupo e, no momento em que os três faziam uma ultrapassagem, ele acabou por colidir de frente com uma carreta bitrem carregada de milho que seguia em sentido contrário.

Segundo o motorista da carreta, ele teria carregado próximo da cidade de Confresa e vinha descarregar no terminal ferroviário de Rondonópolis. Ele contou que num dado momento visualizou três motos em grande velocidade vindo em sua direção, todos fazendo uma ultrapassagem. Dois destes conseguiram passar por ele, mas o terceiro colidiu na sua lateral esquerda, morrendo em seguida.

Foi acionado o socorro da concessionária da rodovia, mas foi constato a morte do piloto da moto ainda no local. A Perícia Técnica também compareceu para apurar as circunstâncias do acidente.