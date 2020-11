Motorista foge após acidente com duas vítimas em Rondonópolis

Mais um acidente de trânsito foi registrado na madrugada desta sexta-feira (13), na rua 15 de novembro com a Avenida Tiradentes, em Rondonópolis-MT. Duas mulheres ficaram feridas e o motorista de 43 anos, que segundo testemunhas provocou o acidente, foi detido e conduzido para delegacia por embriaguez ao volante e omissão de socorro.

De acordo com as informações, a Polícia Militar foi acionada por testemunhas que estariam seguindo o automóvel envolvido no acidente. Diante das características do veículo, os policiais conseguiram abordar o motorista nas proximidades da Avenida dos Estudantes. No local, ele recusou a fazer o teste do bafômetro.

Ainda segundo as informações, as duas vítimas que estavam em uma motocicleta foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e encaminhadas para o Hospital Regional. Uma das vítimas teve fratura na perna e a outra foi socorrida com suspeita de fratura na costela.