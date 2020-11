Mulher terá que amputar dedos após ficar com pé preso em corrente de moto

Um acidente envolvendo duas passageiras de uma moto e um carro acabou resultado em diversos ferimentos na condutora da moto, que ficou com o pé preso na corrente da moto e terá que amputar quatro dedos do pé. O acidente aconteceu por volta de 15 horas, no bairro Jardim Rui Barbosa, e a passageira da moto teve apenas ferimentos leves.

De acordo com informações apuradas no local do acidente, as duas mulheres vinham de um clube da cidade e seguiam em uma moto CG Titan de cor vermelha pela Rua dos Jatobás e, no momento em que iam virar na Rua das Paineiras, no bairro Rui Barbosa, um veículo Chevrolet Classic de cor prata que ia na sua frente e seguia na mesma direção diminuiu para virar na mesma rua, quando a condutora da mesma acabou colidindo na traseira do veículo.

Com a força do impacto, a condutora da moto, identificada apenas pelo nome de Joice, 39 anos, perdeu o controle da mesma e caiu, acabando por prender seu pé entre a corrente e a coroa da relação da moto, o que deixou o pé da mesma bastante machucado, sendo necessário a intervenção do Corpo de Bombeiros, que cortou a corrente para soltar o pé da mulher.

Como os dedos da vítima ficaram esmagados pela corrente da moto, ela provavelmente terá que amputar quatro de seus dedos. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada para receber cuidados médicos. A passageira da moto teve ferimentos leves e não precisou ser hospitalizada.