Município define empresa para adquirir ônibus novos

A Prefeitura de Rondonópolis concluiu o processo licitatório da modalidade pregão eletrônico para o registro de preço e eventual aquisição dos veículos do transporte coletivo. O resultado do certame está publicado no Diorondon do último dia 13 de novembro e a empresa vencedora foi Enzo Caminhões Ltda que apresentou o menor preço unitário dos veículos.

Fazem parte do objeto da licitação 50 veículos novos, do tipo ônibus, que após aquisição estarão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) para atender a demanda do transporte coletivo da cidade.

A realização do pregão eletrônico permite que o município possa otimizar os recursos públicos e ter economia na compra dos produtos. Inicialmente o valor total previsto para a aquisição desses veículos era de R$ 27,9 milhões e com o término da licitação foi possível reduzir o valor para R$ 22,6 milhões.

O município já tem parecer favorável para obter o crédito por meio de financiamento bancário para a aquisição dos veículos e com a conclusão do processo o transporte público está mais perto de passar por uma verdade revolução na cidade.