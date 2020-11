Município volta atrás e mantém crianças matriculadas em período integral

Ouvindo a reivindicação dos pais de alunos da Rede Pública de Ensino de Rondonópolis, que solicitaram a manutenção do período integral para crianças da educação infantil, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) reviu sua decisão para atender esse público.

Conforme explica a gerente da Divisão de Redimensionamento, Legislação e Normas da Semed, Maria Helena São Miguel Garcia Monteiro, a Pasta levou em consideração o pedido dos pais e responsáveis e, assim, todas as 1.621 crianças já matriculadas em tempo integral nas 13 creches que prestam esse atendimento no município permanecerão nesse regime.

“Tomamos a decisão pela oferta de meio turno pensando em assegurar a saúde e garantir a educação. Mas, ao receberem essa notícia, os pais manifestaram a necessidade que têm desse serviço e a Semed atendendo, então, a esse clamor, vai manter as crianças que já estão matriculadas em período integral nas creches. Suas matrículas já estão efetivadas”, ressalta Maria Helena.

Dessa forma, a gerente reforça que as 1.621 crianças do período integral da Rede Municipal de Educação estão com suas matrículas garantidas para 2021.