“Não é hora de aventureiro”, dispara Mauro Mendes ao pedir votos para França

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (Dem), tem sido o principal cabo eleitoral de Roberto França (Patriota) na disputa pela prefeitura de Cuiabá.

Ele aparece em inserções no rádio e na TV, além da maioria dos programas eleitorais. Desta vez Mauro alfinetou o líder das pesquisas, Abílio Junior (Podemos). “Não é hora de aventureiro”, disse o governador pregando mudança, mas sem loucuras. Abílio teve o trabalho reconhecido na Câmara de Vereadores como uma importante voz da oposição, mas teria cometido exageros no exercício do direito de fiscalizar.

Para Mauro, Roberto França tem a experiência necessária para vencer Emanuel Pinheiro (MDB) no segundo turno. Vale ressaltar que o Democratas chegou a ensaiar um apoio a Abílio, mas mudou de palanque depois de articulações feitas pessoalmente pelo governador.

Mauro Mendes foi prefeito de Cuiabá e a boa avaliação da gestão o credenciou para a disputa pelo Paiaguás. Mesmo assim tem encontrado dificuldades para impulsionar o nome de França, que antes da disputa aparecia em segundo nas pesquisas, caiu para terceiro e tem a colocação ameaçada por Gisela Simona (Pros), que é quem mais cresceu até agora nas intenções de voto.