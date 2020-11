“Não tenho do que me envergonhar”, destaca Abílio Júnior

Abílio Júnior, que disputou a prefeitura de Cuiabá, pelo Podemos fez uma transmissão no perfil dele em uma rede social assim que o Tribunal Regional Eleitoral confirmou a vitoria de Emanuel Pinheiro na disputa pela prefeitura da capital de Mato Grosso.

Ao lado da esposa Samantha e do filho Sebastian ele culpou o que classificou como “fakenews” pela derrota.

“Conseguimos derrubar várias inserções mentirosas na justiça, mas infelizmente muita gente acreditou”, disse Abílio que fez questão de agradecer os mais de 120 mil votos.

“Saio de cabeça erguida, nao não tenho do que me envergonhar, lutei com todas as minhas forças”, enfatizou Abílio, que segue como vereador até o dia 31 de dezembro.

“Agora vou cuidar do meu filho”, concluiu Abílio Júnior, que contou com apoios importantes no segundo turno como do governador Mauro Mendes, de Gisela Simona e Roberto França, mas que protagonizou cenas questionais na reta final como se recusar a cumprimentar o empresário Dorileo Leal na chegado ao debate da TV dele, no caso, a Vila Real.

Atacou jornalistas que perguntaram sobre o apoio que recebeu de pessoas que respondem a processos de corrupção e o histórico da família dele de empregos na Assembléia Legislativa de Mato Grosso.