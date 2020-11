Neguinho da Beija-flor é internado com covid-19

O cantor Luiz Antônio Feliciano Marcondes, conhecido como Neguinho da Beija-flor, foi internado na noite desta quinta-feira (26) após ser diagnosticado com covid-19.

De acordo com o filho do artista, Luiz Antônio Feliciano Marcondes Junior, “não é nada grave”. “Infelizmente, houve a necessidade da internação, mas não é nada grave. Ele vai ficar dois dias internado, no máximo, pelo quadro de desidratação, mas daqui a pouco ele está de volta”, disse Júnior em seus Stories no Instagram.

Ele aproveitou para agradecer as mensagens de apoio que recebeu. “Quero agradecer o carinho de cada um que está mandando mensagem.”