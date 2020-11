“Ninguém pode prever”, diz Abílio Junior ao votar em Cuiabá

Abílio Junior, candidato do Podemos a prefeitura de Cuiabá, votou no final da manhã deste domingo na escola estadual José de Mesquita, região do Porto.

Ele chegou pouco depois das 11 horas cercado de apoiadores, entre eles, Gisela Simona, que disputou a prefeitura pelo Podemos, terminando o primeiro turno em terceiro lugar.

Questionada se teria se arrependido de declarar apoio a Abílio, ela negou: “Não existem denuncias de corrupção contra o Abílio, ao contrário do adversário”, disse Gisela.

Abílio, que teve atrito com jornalistas ao longo da última semana, falou com os profissionais na chegada a escola e falou sobre a expectativa de um apuração apertada.

“É um resultado que ninguém pode prever”, disse Abílio reforçando que sentiu nas ruas um sentimento de mudança nas pessoas.

Esta é a primeira vez que Abílio disputa a prefeitura municipal de Cuiabá, ele é vereador de primeiro mandato e de uma família tradicional, pioneira da Igreja Assembleia de Deus em Mato Grosso.