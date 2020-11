Novas vítimas denunciam comerciante de Cuiabá por assédio sexual

Outras duas mulheres procuraram a delegacia para denunciarem um comerciante de Cuiabá por terem sido assediadas durante uma entrevista de emprego.

O Agora MT mostrou o caso na semana passada. Uma menina de 18 anos foi até uma loja na capital para uma entrevista de emprego. O comerciante pediu para que ela trocasse de roupas, vestisse o uniforme da loja.

“Ele disse que queria ver como eu ficaria de uniforme”, disse a vítima no depoimento. Após a troca o homem passou a se aproximar, acariciar e por fim beijar a moça a força.

A vítima deixou a loja e foi direto a delegacia registrar a ocorrência. O suspeito foi preso em flagrante mas liberado na audiência de custódia.

As investidas do suspeito contra a vítima foram flagradas pelas câmeras da loja dele. Após a repercussão do caso outras duas mulheres prestaram queixas contra o comerciante e alegam ter passado pelo mesmo constrangimento.

A Polícia Civil levantou que o suspeito teria atraído a loja dele, com o mesmo anúncio de emprego, pelo menos 25 mulheres nas últimas semanas.