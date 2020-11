Novos episódios da 10ª temporada estreiam em 2021

‘The Walking Dead’ retornará com mais episódios da 10ª temporada no próximo dia 28 de fevereiro de 2021 (via ComicBook.com), mas isso não é tudo: a AMC também contratou um novo nome para integrar o elenco da produção.

As informações indicam que Robert Patrick (‘O Exterminador do Futuro’, ‘The Unit’) fará parte do time e estreará no episódio “One More”. Entretanto, detalhes sobre seu personagem não foram revelados.

Recentemente, o ator Norman Reedus divulgou a primeira imagem dos bastidores das gravações dos próximos episódios.

As filmagens estão acontecendo atualmente na Georgia e a imagem mostra os equipamentos de proteção do ator em meio a pandemia de COVID-19.