Número de mortes na Turquia e na Grécia após terremoto sobe a 71

O número de mortes em decorrência do terremoto que destruiu prédios da cidade de Izmir (Esmirna, em português) chegou a 69 somente na Turquia, segundo informações da autoridade responsável por desastres naturais e gerenciamento de emergências no país.

O tremor, de 6,9 graus na escala Richter, também deixou duas crianças mortas na ilha da Samos, na Grécia. Com isso, o total de mortes pela tragédia chega a 71.

Em Izmir, as autoridades relatam que 20 edifícios foram destruídos no bairro de Bayrakli, distrito que passava por transformação urbana para ter prédios mais resistentes a terremotos.

Ao menos 920 pessoas sofreram algum tipo de ferimento em decorrência do desastre. Destas, cerca de 700 foram levadas a hospitais, das quais oito estão em UTIs, de acordo com o ministro da Saúde local, Fahrettin Koca.

Até agora, 104 pessoas já foram resgatadas vivas dos escombros dos prédios desabados na cidade, disse o vice-presidente do país, Fuat Oktay, em uma entrevista à imprensa em Izmir, transmitida ao vivo pela NTV.

As equipes do serviço de emergência turco AFAD continuam seus trabalhos em nove prédios em Izmir, cidade que, com 4 milhões de habitantes, é a terceira maior da Turquia e a mais afetada pelo terremoto, cujo epicentro se localizou a 60 km.