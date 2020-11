O que é Omnichannel? Como essa estratégia pode ajudar a sua empresa?

Presença digital é um recurso valioso para as empresas na era da internet. É graças a essa presença que se torna possível posicionar a marca e se tornar visível para os clientes. Alguns dos ingredientes para assegurar a presença digital é ter um site e um registro de domínio.

Ter estratégias para gerenciar as redes sociais também é uma maneira de garantir a sua presença digital, da empresa mostrar para o seu público que ela está ali, pronta para interagir, divulgar os produtos e serviços e ser a amiga que resolve os seus problemas.

No entanto, no atual cenário movido a streaming e outras tecnologias online, a presença digital pode (e deve) utilizar vários canais para manter a interatividade com o público. É aí que surge o conceito de omnichannel.

Por meio dele, a integração de canais online – e inclusive offline – se tornam a linha de frente para o gestor tornar o seu empreendimento competitivo e bem posicionado na preferência dos clientes.

Posto isso, para você saber como utilizar da melhor maneira os vários canais à sua disposição, dê uma conferida nos tópicos a seguir.

O que é omnichannel

Como utilizar na prática essa abordagem

Exemplos de estratégias omnichannel

O que é Omnichannel?

– “Pronto, mais uma palavra em inglês para enfeitar o mundo dos negócios.” – É o que muita gente poderá pensar ao se deparar com esse termo.

Além disso, “omnichannel” é uma mistura de inglês e latim. Porém, felizmente não é difícil ter uma ampla compreensão do que ele significa, assim como não é complicado aplicá-lo em suas estratégias.

Para entender o que é esse conceito, basta desmembrá-lo em duas partes. “Omni” vem do latim e quer dizer “todo”, “inteiro”. Já o “channel” praticamente dispensa apresentações. “Canal” é a palavra que já faz parte do dia a dia das empresas.

Mas afinal, o que esse tal de omnichannel tem a ver com a sua empresa? Simples, ele é a integração e convergência dos canais online e offline na hora de elaborar as estratégias de marketing do seu negócio.

Não deixem de reparar nas palavras “integração” e “convergência”, pois elas são as peças-chaves para diferenciar o que é “omnichannel” e o “multichannel”. Enquanto no primeiro os canais são integrados, no segundo não.

A ideia da abordagem omnichannel é que o cliente tenha a mesma experiência de consumo em todos os pontos de vendas da empresa. Por isso, a integração e a convergência deve ser muito bem planejada.

Como utilizar a abordagem omnichannel na prática?

Para adotar o omnichannel na sua empresa é importante ter uma estratégia bem definida a respeito dos canais utilizados e como eles serão integrados.

Por isso, não adianta dizer que ao usar o WhatsApp Business você está adotando uma abordagem omnichannel.

Para ela realmente receber esse nome é preciso entender como essa ferramenta vai interagir com os outros canais do seu negócio, tanto os online quanto os offline.

Um exemplo na prática dessa estratégia sendo aplicada é o contato inicial com o cliente por meio do WhatsApp, o alertando a respeito de alguma promoção e o incentivando a efetuar a compra do produto na loja física, na virtual, no app ou por algum representante.

Viu como no exemplo citado o contato online e o atendimento offline deram as mãos para atrair o cliente?

Planejamento é fundamental em uma abordagem omnichannel

Para utilizar de maneira eficiente a estratégia omnichannel em sua empresa, um bom planejamento se torna essencial. É por meio dele que você vai saber quais serão os canais mais adequados a serem utilizados.

Além do mais, você terá uma noção prévia de como poderá efetuar a integração deles. Lembre-se que o omnichannel para ser bem feito deve funcionar como uma máquina onde todas as suas engrenagens atuam de forma integrada e com harmonia.

Por isso, para planejar com mais segurança a sua estratégia, é bom ficar por dentro dos canais que você irá utilizar. Confira a seguir os principais.

Site e blog

Já se foi o tempo em que um site era apenas um recurso a mais para a comunicação da sua empresa. Hoje em dia um site é indispensável, pois ele é praticamente um dos primeiros contatos entre o negócio e o cliente.

Por meio do site o público vai ficar a par de informações relevantes, como, por exemplo, contato, os produtos e serviços oferecidos, enfim, detalhes que um “quem somos” e outros itens típicos de um site bem feito podem fornecer.

No seu site você pode ter um link para o seu blog. É no blog que você irá depositar conteúdo relevante para o público. Isso é feito por meio de postagens capazes de reforçar a sua presença digital.

Lembre-se que quando se fala em site e blog é essencial obter um serviço de hospedagem de site e um registro de domínio, bem como é importante contar com uma boa plataforma. Quanto a esse último detalhe, alternativas não faltam, mas o WordPress é uma excelente escolha.

Redes Sociais

É importante ter uma atuação nas redes sociais priorizando a integração com outros canais. Isso ocorre porque a presença das redes é marcante no dia a dia do público.

Pense, por exemplo, que ao acessar a página do seu negócio no Facebook, o cliente pode ser conduzido para uma postagem no seu blog divulgando a funcionalidade de um produto e depois para a página de venda.

O fato é que as redes sociais disponibilizam várias funcionalidades e possibilidades quando se trata de uma estratégia omnichannel.

Aplicativo

Ter um aplicativo é essencial para muitos negócios, principalmente quando se trata de vendas. Atualmente existem mais celulares do que habitantes no Brasil e isso é um prato cheio para o mobile marketing.

Sabendo disso, as marcas e empresas podem apostar em estratégias que incluem a venda por aplicativos próprios e conjunto ou substituindo uma loja virtual.

Televendas

É um importante canal de atendimento offline que ainda é muito requisitado pelos clientes. Por meio dele os clientes podem sanar dúvidas sobre o funcionamento de algum produto, sobre como participar de uma promoção, sobre requisitar um serviço, ou seja, várias possibilidades.

Lojas físicas e pontos de vendas

Em tempos de digitalização e transformação digital, as lojas físicas ganham outra importância em uma abordagem omnichannel.

Os clientes podem comprar no aplicativo, no televendas ou no site e retirar na loja, por exemplo. Nesse cenário, a loja ou ponto de venda pode servir como um local para experiência da marca ou auxiliar na logística.

Exemplos de marcas que trabalham com abordagem omnichannel

Omnichannel é assim: muita gente fala nele, mas nem todo mundo já viu um na prática. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que o omnichannel já é bastante comum no dia a dia de muitas empresas. Confira abaixo alguns exemplos.

Centauro

Essa empresa, que atua no segmento de artigos esportivos, oferece um cupom de 10% de desconto para os clientes retiram na loja o pedido feito pelo site. Além do mais, ao realizar uma compra na loja física, o cliente obtém um cupom para realizar compras no site.

Neste caso, a loja, além de disponibilizar a oportunidade o cliente transitar entre o online e o offline, também estimula isso utilizando estratégias que viabilizam as oportunidades de efetuar mais vendas.

Boticário

Em uma das suas estratégias, ela utiliza anúncios patrocinados, redes sociais e e-mail marketing para estimular os clientes a preencher um cadastro e retirar um brinde na loja.

Magazine Luíza

O Magazine Luíza adotou um software próprio para ser utilizado nos dispositivos móveis da empresa. O objetivo é facilitar o trabalho dos vendedores nas lojas físicas.

O omnichannel é a convergência entre todos os canais de uma empresa

Você pode até ter um site, um blog e todos os recursos técnicos para viabilizar uma boa experiência aos clientes, como registro de domínio e hospedagem de sites. Porém, é importante também ampliar a comunicação da sua empresa.

O omnichannel possibilita fazer isso de forma integrada, organizada e planejada, tornando a experiência do seu cliente mais eficiente e única.

Portanto, avalie os canais que você utiliza e veja como será possível utilizar a abordagem omnichannel.