Operação retira pichação de muros sobre grupos criminosos

Deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, a Polícia Militar e Polícia Civil com apoio do Sistema Prisional e o helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), estão realizando até o final de semana a Operação ‘Ordem Pública’.

Entre as ações, está sendo feito a retirada de pichações e muros de residências e órgãos públicos, exaltando o nome de organizações criminosas. A Polícia Militar acompanha os servidores da CODER – Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis.

Conforme o comandante do 4º CR, tenente-coronel Wilker, a operação foi dividida em três fases. “Na primeira etapa foram cumpridos mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. Na segunda etapa houve o mapeamento das regiões onde existe a atuação de organizações criminosas. Terceira fase, contamos com apoio do Sistema Prisional e Ciopaer”.

Ainda segundo informações, a operação conta com 13 equipes da Força Tática estão nas ruas, somando 52 homens em ação. Além disso, 13 equipes da Polícia Judiciária Civil com 41 policiais. Existe também duas equipes duas equipes do sistema prisional.