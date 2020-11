Pagamento de novo ciclo do auxílio emergencial começa hoje

A Caixa deposita neste domingo (22) parcelas do auxílio emergencial para 3,6 milhões pessoas nascidas em janeiro. O pagamento inicia o ciclo 5, com beneficiários cadastrados pelo aplicativo da Caixa e inscritos no CadÚnico que receberam a primeira parcela de R$ 600 em junho.

Do total, 3,4 milhões de beneficiários vão receber o auxílio extensão de R$ 300. Outros 200 mil, que foram incluídos depois no calendário, ganham parcelas do auxílio normal, de R$ 600.

Mas o saque em dinheiro para esse grupo só poderá ser realizado em 19 de dezembro. Até lá o valor pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite pagamento de contas e compras.

Na segunda-feira (23), parcelas do auxílio serão creditadas na conta digital de 3,3 milhões pessoas nascidas em fevereiro. Serão 3,3 milhões com a parcela extra de R$ 300 e 200 mil com a de R$ 600. Na segunda, também será retomado o pagamento para o Bolsa Família, para 1,6 milhão de beneficiados com o NIS final 5.

Ao todo, já foram pagos R$ 258,2 bilhões do auxílio emergencial para 67,8 milhões de brasileiros, num total de 428,7 milhões de pagamentos.