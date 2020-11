Pai é preso acusado de abandono e maus-tratos contra menina de 7 anos

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (12) no bairro Vila Operária, em Rondonópolis, acusado de abandono e maus-tratos contra uma menina de apenas 7 anos que ele afirma ser filha dele. Na casa, os policiais ainda encontraram uma roupa com vestígios de sangue.

Segundo consta no Boletim de Ocorrências nº 2020.275384 da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, os policiais civis receberam a denuncia de que a criança ficava sozinha trancada durante o dia e que durante a noite eram ouvidos gritos da menina.

No local, os investigadores encontraram a vítima sozinha dormindo na cama do suspeito apenas de calcinha. No local, segundo consta, não havia nada para comer, apenas restos de comida jogados pela casa e bichos nas panelas.

Nos quartos, as roupas estavam jogadas pelo chão e no quarto da menina foi encontrada uma roupa, aparentemente de boneca, com vestígios de sangue.

A equipe realizou rondas e localizou o suspeito em um bar ingerindo bebida alcoólica.

Ele falou que é o pai da criança e que cuida dela sozinho há cinco anos. Ele foi detido e autuado em flagrante e a criança ficou aos cuidados do Conselho Tutelar.

Policiais compraram bolacha e leite para a menina que estava com muita fome.