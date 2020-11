Pandemia impede atos do Dia Internacional de Luta Contra a Violência à Mulher

No próximo dia 25 de novembro é comemorado o Dia Internacional de Luta Contra a Violência à Mulher, quando estavam programadas uma série de atividades alusivas e de conscientização, mas por conta da pandemia do novo coronavírus, este ano não devem ser realizadas nenhuma atividade pública, para evitar as aglomerações de pessoas e a propagação da doença. Ainda assim, a data não deve passar em branco e devem ser utilizados as diversas mídias para debater o tema.

De acordo com Edna Rodrigues Soares, do Departamento de Ações Programáticas da secretaria municipal de Saúde, que atua na área da prevenção dos diversos tipos de violência, as limitações impostas pela doença levaram ao cancelamento de todas as atividades alusivas ao tema. “Devido á pandemia, não podemos fazer muita coisa. O que podemos fazer são atividades que não aglomera pessoas. Por isso, optamos por trabalhar a informação de forma educativa para chegar até a população, e isso vai ser feito utilizando os espaços na mídia para falarmos”, informou.

As atividades fazem parte de um movimento mundial, denominado 16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, e no Brasil começa na verdade na sexta-feira (20), quando se comemora o Dia da Consciência Negra, continua no dia 25, Dia Internacional de Luta Contra a Violência à Mulher, prossegue no dia 1º, quando se comemora o Dia Mundial da Luta Contra AIDS, segue no dia 6 de dezembro, dia dedicado à campanha do Laço Branco, que tem o objetivo de sensibilizar, envolver e mobilizar os homens no engajamento pelo fim da violência contra a mulher, e se encerra no dia 10, Dia Internacional dos Direitos Humanos, adotado pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Ainda segundo Edna Rodrigues Soares, no dia 6 de dezembro está programada uma pedalada que terá como objetivo falar sobre a questão da violência contra a mulher e aproveitar para conscientizar os homens para dar um fim nessa situação.