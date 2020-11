Panes mecânicas deixam 376 motoristas parados na BR-163

Durante o feriado prolongado de Finados – de 31 de outubro a 2 de novembro – 376 motoristas que percorreram o trecho sob concessão da BR-163 precisaram de atendimento operacional em decorrência de panes mecânicas apresentados pelos veículos. Em média, as equipes da Concessionária Rota do Oeste prestaram algum tipo de apoio a 125 veículos por dia.

Os dados da empresa apontam ainda que em 64% dos casos, os motoristas conseguiram seguir viagem após receberem o apoio das equipes. O restante, 135 casos, precisou ser removido com auxilio de guinchos para pontos de apoio ao longo da BR-163.

O gerente de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, lembra que todo aparato operacional da Concessionária está à disposição dos usuários, mas volta a reforçar sobre a importância de se manter a manutenção veicular em dia para evitar transtornos durante o percurso, além de asseguar de forma efetiva a segurança viária.

“As equipes estão na rodovia para atender todas as necessidades dos motoristas, que não têm custo adicional algum. Porém, o motorista deve ter consciência sobre a necessidade da manutenção do veículo, como forma preventiva de vários transtornos, incluindo as chances de se envolver em um acidente”, comenta.

Acidentes – No ‘feriadão’, a Rota do Oeste atendeu 26 acidentes, sendo que a maioria dos casos (53%) não teve vítimas. No período de 31 de outubro a 2 de novembro foi registrada uma morte na BR-364, onde um motorista capotou e terminou sendo arremessado para fora do veículo.