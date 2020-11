Participante de roubo que foi baleado morre no Hospital Regional

Morreu na madrugada deste domingo (08) no Hospital Regional o segundo integrante que participou de um roubo na região da Vila Operária e em seguida trocou tiro com a PM no último sábado (07) em Rondonópolis – MT.

O caso

Por cerca das 11h de sábado, a Polícia Militar (PM) foi informada de um roubo e que os bandidos teriam fugido em um veículo Kia Cerato de cor prata.

O proprietário do veículo enviou a PM a localização em tempo real do GSP, a partir desse momento iniciou uma perseguição na Vila Aurora até a BR -364 e no decorrer desse trajeto a dupla bateu em vários carros e atirou contra as viaturas da Polícia.

Em determinado momento o condutor tentou entrar na contra mão e bateu em uma mureta e fugiram a pé atirando contra os policiais que revidaram e atingiram os suspeitos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e encaminhou os feridos para o Hospital Regional.

Na madrugada deste domingo Bruno Rodrigues Felix Silva de 20 anos não resistiu e veio a óbito , o comparsa identificado como Keven Matheus foi atingindo na perna esquerda, passou por uma cirurgia e permanece internado.