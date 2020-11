Passageira fica ferida após acidente entre dois carros no centro

A passageira de um carro de aplicativo ficou ferida e teve que ser socorrida na tarde desta quarta-feira (11) após o carro em que ela estava se envolver em um acidente. A colisão aconteceu no cruzamento da rua João Pessoa com a avenida Amazonas.

Segundo testemunhas, o carro de aplicativo seguia pela João Pessoa quando invadiu a preferencial e acabou batendo no outro carro.

Com o impacto, o veículo subiu na calçada e bateu no muro da escola.

A passageira do carro de aplicativo foi socorrida com a suspeita de fratura no braço.