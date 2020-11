Passageira fica ferida após acidente na Vila Aurora

Uma passageira de 57 anos, que estava em um veículo de transporte por aplicativo, ficou ferida e teve que ser socorrida pelo Samu após um acidente no bairro Vila Aurora, em Rondonópolis. Ela não estava com o cinto de segurança e acabou batendo a cabeça.

De acordo com informações, o condutor da Saveiro seguia pela avenida Sagrada Família e não parou no cruzamento, vindo a bater no Clio que passava pela rua 13 de maio. A mulher estava no veículo Clio e com a batida acabou se machucando.

Ela foi encaminhada a UPA com dores fortes na cabeça.