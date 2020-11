Pátio comemora vantagem, mas diz que eleição será decidida dia 15

O prefeito e candidato à reeleição, José Carlos do Pátio, da coligação “Rondonópolis nos Trilhos do Desenvolvimento Econômico e Social” (SD, PP, PTB, Rede, PSD, PCdoB e PV), se mostrou satisfeito com o resultado da pesquisa Ibope/A Tribuna, mas como político experiente que é, diz que a eleição só é decidida no dia e que nada está ganho.

“Quero agradecer à Deus e o apoio de toda a nossa população da nossa querida cidade e dizer que nós temos que trabalhar muito, até o último dia, com muito empenho, porque é uma eleição que nós não podemos parar, trabalhar muito. Eleição se decide no dia. Trabalhando com muita humildade, com muita determinação e esperamos continuar nessa caminhada”, disse o candidato.

Pátio ainda aproveitou para pedir para sua militância e amigos se manterem mobilizados até o dia 15. “A eleição termina dia 15 de novembro ás 18 horas”, concluiu.

A pesquisa

Na modalidade estimulada, a pesquisa Ibope/A Tribuna mostra Pátio na liderança com 44% das intenções de voto. Na espontânea, ele aparece 42% das intenções de votos e quando considerados somente os votos válidos, Pátio aparece com 48%, sempre bem a frente de seus adversários.

A margem de erro da pesquisa é de 5% para mais ou para menos, e a confiança de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TRE com o número MT-07517/2020.