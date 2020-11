PC apreende 450 tabletes de cocaína em carga de milho

Quinze fardos, com trinta tabletes de cloridrato de cocaína cada, ocultados em uma carga de milho foram apreendidos pela Polícia Civil, na noite de quarta-feira (11), durante checagem de denúncia realizada pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE).

A grande quantidade de entorpecentes, totalizando 450 tabletes da substância foi apreendida durante a abordagem do caminhão na Rodovia dos Imigrantes, BR-163. O motorista do veículo foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Os investigadores da DRE receberam denúncia anônima de que um cavalo trator atrelado a dois semirreboques era utilizado para o transporte de uma carga de entorpecentes. Segundo as informações, a droga escondida entre grãos de milhos saiu da cidade de Nova Mutum com destino a Cuiabá.

Diante da denúncia, as equipes de investigadores da DRE foram distribuídas em vários pontos da Rodovia BR-163, com objetivo de identificar o veículo e realizar a abordagem. O caminhão bitrem foi localizado próximo à entrada do bairro São Matheus, onde os policiais realizaram a abordagem do motorista, que questionado passou apresentar informações divergentes e sem sentido sobre a carga transportada.

Segundo o suspeito, eles pegaram a carga em Nova Mutum com destino de entrega em Cuiabá, porém a nota fiscal do carregamento de grãos apontava como destino final um armazém no município de Mogi Guçu (SP).

Após várias contradições, o suspeito confessou que havia 15 fardos de cloridrato de cocaína escondidos entre a carga de milho. Com a descarga dos grãos, foram encontrados os pacotes totalizando 450 tabletes da droga, com o peso de aproximadamente 750 quilos da substância ilícita.

A droga foi apreendida e encaminhada para a perícia. O motorista foi conduzido à DRE e após ser interrogado pelo delegado, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

“Devido a grande quantidade de entorpecentes, fica claro que há outros envolvidos na ação criminoso e por isso, vamos dar continuidade as investigações com objetivo de identificar e prender outros integrantes desta associação criminosa voltada ao tráfico de drogas em Cuiabá e região”, disse o delegado.