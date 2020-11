Pesquisa mostra empate técnico com Heber em primeiro e Nelson Orlato em segundo

Uma pesquisa eleitoral mostra um quadro de empate técnico dentro da margem de erro com o candidato Heber Vinícius de Oliveira (DC) pontuando em primeiro lugar, com 29,9% das intenções de voto, seguido de perto pelo ex-prefeito Nelson Orlato (PSB), que aparece com 24,9%.

De acordo com os dados da pesquisa, realizada pelo Instituto Globo Pesquisas MT, os dois primeiros colocados aparecem rigorosamente empatados dentro da margem de erro da mesma, que é de 5,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Descolado dos dois primeiros, o atual prefeito e candidato à reeleição Juvenal Pereira Brito, o Ná (MDB) aparece em terceiro, com 15,4% das intenções de voto. O atual vice de Ná, Luiz Candido Rodrigues, o Candinho (PSC) vem na sequência, com 2%. O candidato João Batista Siqueira Brito, o Comandante Siqueira (PRTB), aparece com 1,7%, enquanto a candidata do PT, Altiva de Souza Rocha, a professora Altiva pontuou com apenas 0,3%.

14% dos entrevistados disseram ainda estar indecisos, enquanto outros 9,7% preferiram não opinar. Eleitores que declararam que irão votar em branco ou nulo somaram 3,1%.

A pesquisa ouviu 350 eleitores da cidade entre os dias 10 e 11 deste mês e sua margem de erro é de 5,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com margem de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o número MT-02882/2020.