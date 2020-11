Pesquisa Segmenta mostra Pátio na frente, empatado tecnicamente com Thiago Muniz

O prefeito José Carlos do Pátio (SD) continua na frente na corrida pela sua reeleição à prefeitura de Rondonópolis, mas seguido de perto pelo candidato Thiago Muniz (DEM). É o que aponta a segunda pesquisa do Instituto Segmenta Dados e Pesquisa, divulgada hoje (14), que coloca Pátio com 21,25% das intenções de voto, na modalidade estimulada, com Thiago Muniz na sequência, com 17,5%, empatados tecnicamente dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 4% para mais ou para menos.

Se considerarmos a margem de erro, Pátio pode ter entre 17,25% e 25,25% das intenções de voto, enquanto Muniz pode ter entre 13,5% e 21,5%, o que caracteriza o empate técnico.

Em terceiro na pesquisa aparece Luiz Fernando Carvalho, o Luizão (Republicanos), que foi citado por 14,5% dos eleitores pesquisados, com Cláudio Ferreira (DC) em quarto, com 14%, seguido de c Coronel Bonoto (PRTB) com 5,5%, Ubaldo Barros (Cidadania) com 3,5%, Kleber Amorim (PT) com 2,75% e Kleison Teixeira (PSOL) com 1,5%.

Chamou a atenção o alto percentual de indecisos, que a um dia da eleição ainda são 15,75% dos eleitores, enquanto outros 3,75% disseram que não pretendem votar em nenhum dos candidatos.

Já considerando apenas os votos válidos, que excluem os indecisos, votos nulos e brancos, Pátio mantem a dianteira, com 26,4% das intenções de voto, mas continua empatado dentro da margem de erro, já que Thiago Muniz aparece com 21,74%. Luizão aparece com 18,01% das intenções, Cláudio Ferreira com 17,39%, Bonoto com 6,83%, Ubaldo com 4,35%, Kleber Amorim com 3,42% e Kleison Teixeira com 1,86%.

A pesquisa ouviu 400 eleitores entre os dias 9 e 12 de novembro e utilizou a técnica Survey. Ela está registrada na Justiça eleitoral com o número MT-05073/2020. O intervalo de confiança da pesquisa é de 95%, o que significa dizer que se fossem realizadas 100 pesquisas, em 95 delas os resultados os mesmos apresentados.