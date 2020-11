Pimenta e gengibre são super recomendados para combater a enxaqueca

Quem sofre com enxaqueca e dor de cabeça sabe o quanto esses persistentes incômodos podem atrapalhar as tarefas do dia a dia. A única solução, muitas vezes, é tomar um remédio. Um remédio para enxaqueca, no entanto, pode causar danos a longo prazo, de forma que uma boa opção é mudar alguns hábitos e usar produtos naturais como remédio para enxaqueca e outros tipos de dor de cabeça.

Apresentamos a seguir seis opções naturais que servem como remédio para enxaqueca, mas é bom lembrar que a opinião de um/a profissional da saúde é importante antes de qualquer mudança que possa impactar sua saúde ou criar novos sintomas. A dor de cabeça pode ser um sinal de outras doenças mais graves, então fique atenta/o.

Alimentos ricos em magnésio

Espinafre, amêndoas, acelga e chocolate amargo são ricos em magnésio. Pesquisas apontam que a deficiência de magnésio pode contribuir para alguns casos de enxaqueca, por ser essencial nos processos intracelulares. Se você toma muito café ou ingere muito açúcar, seu corpo pode precisar mais de magnésio do que o normal.

Água

A ingestão do líquido vital é sempre aconselhada e faz muito bem para a saúde, sendo um ótimo remédio para enxaqueca. A dor de cabeça pode até ser resultado da ausência de água, que pode trazer esse e outros malefícios ao corpo, como dor nas articulações (a água serve como lubrificante para elas). Caso esteja com dor de cabeça, faça um teste: beba um copo de água e espere vinte minutos. Se a dor passar, era desidratação. Se você se esquece de tomar água durante o dia, existem aplicativos que ajudam o usuário a se hidratar, mas se aplicativos não são sua praia, que tal um copo inteligente que te ajuda a se hidratar corretamente?

Pimentas

Elas possuem um ingrediente ativo chamado capsicina, responsável pelo ardor da pimenta e por outros benefícios à saúde, como a melhora da circulação sanguínea e até o emagrecimento. Além desses benefícios, a pimenta também auxilia no alívio da enxaqueca e de outros tipos de dor de cabeça. Quando aplicada localmente, pode entorpecer os nervos, provendo alívio para dor, especialmente para aqueles com artrite. Quando ingerida regularmente, serve não apenas para o alívio de dor, mas também atua como um agente anti-inflamatório e mantém os níveis de açúcar estáveis.

Gengibre

Rico em potássio e magnésio (lembra do magnésio de alguns itens atrás?), o gengibre também auxilia no estímulo da circulação sanguínea, facilitando o fluxo de sangue para o cérebro e aliviando a enxaqueca. Sua ingestão frequente ajuda a prevenir sintomas de enxaqueca a longo prazo. Ingerir em grandes quantidades não é recomendável para gestantes.

O gengibre pode ser consumido regularmente em diversas formas: ralado, em pó, chá e até em bala. Caso nenhuma das opções pareçam apetitosas para você, tente combiná-lo com outros chás e sucos.

Fazer seu próprio chá de gengibre em casa é muito fácil. Para 500 ml de água, rale 25 g de gengibre fresco. Ferva a bebida por 15 minutos, coe e deixe esfriar antes de beber.

Óleo essencial de hortelã-pimenta

Para dores de cabeça, óleo essencial de hortelã-pimenta pode fazer maravilhas. Muitas dores de cabeça são causadas por tensão e o óleo de hortelã se mostrou efetivo na indução de relaxamento muscular, agindo como remédio caseiro para a dor localizada.

Açafrão-da-terra

Outro agente anti-inflamatório poderoso, o açafrão-da-terra (ou cúrcuma) pode ajudar a prevenir a dor da inflamação antes mesmo de começar. No geral, o açafrão-da-terra é um antioxidante poderoso e um anti-inflamatório que pode trazer benefícios contra o câncer. Também está presente no curry, portanto, invista em deliciosas receitas indianas com criatividade.

Lembrando que o paracetamol costuma fazer mal em grandes quantidades ou se ingerido por longos períodos. Outro analgésico comumente utilizado como remédio para enxaqueca, a dipirona, por sua vez, pode causar queda de pressão como efeito colateral – especialmente em pessoas mais sensíveis ou que já sofrem de pressão baixa. Consulte sempre sua médica ou médico.