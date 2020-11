PM faz encaminhamentos por crimes eleitorais

Cinco ocorrências de crime eleitoral foram registradas pelo 5° Batalhão de Polícia Militar do 4° Comando Regional de Mato Grosso neste domingo (15).Três fatos foram registrados pelo 1º Pelotão de Pedra Preta (MT) e outros dois em Rondonópolis.

No primeiro caso em Pedra Preta, segundo o Boletim de Ocorrência (BO) de número 2020.277896 uma mulher 32 anos foi detida com material gráfico de campanha o que configura crime de “boca de urna na entrada de um local de votação. Já o BO de 2020.277960, relata que um homem de 40 anos que estava como fiscal eleitoral foi denunciado pois o mesmo estava abordando algumas pessoas e pedindo voto a um certo candidato. O suspeito foi encaminhado para providências.

O 1º Pelotão de Pedra Preta, também conduziu para delegacia local um homem de 33 anos que que estava distribuindo “santinhos”, de um candidato a prefeito da cidade, distribuir material gráfico eleitoral no dia da eleição é crime. As informações estão no boletim de ocorrência de número 2020.278075.

Em Rondonópolis, no Centro o suspeito de 41 anos foi detido e seu veículo apreendido pela Polícia. O homem transportava pessoas para votar o que é proibido. Ao revistar o veículo foi encontrado material gráfico eleitoral e notas de dinheiro. Essas informações constam no BO de número B.O Nº: 2020.278034.

Um outro fato foi registrado na Vila Salmen, a Polícia foi chamada via denúncia anônima que relatava que algumas pessoas estavam em veículo entregando material de campanha eleitoral de forma ilícita. Policiais esteve no local encontrou o suspeito maior de idade e uma menor. Segundo o Boletim de Ocorrências de número 2020.277977 o veículo foi aprendido e os dois suspeitos foram encaminhados para delegacia da Polícia Federal para providências cabíveis.