PM prende motorista com droga e tira de circulação 38 Kg de cocaína

Um indivíduo foi preso nesta terça-feira (24), suspeito realizar o crime de tráfico de droga em Araguaiana, 60 km de Barra do Garças – MT.

Conforme boletim de ocorrência, uma viatura da Polícia Militar (PM) realizava rondas no Centro as margens do Rio Araguaia, quando avistaram um veículo Pálio de cor branca aguardando a balsa para travessia.

Ao perceberem o comportamento estranho do suspeito os militares realizaram abordagem e durante busca no veículo identificaram uma abertura no assoalho que estava fixado apenas por parafusos e dentro deste compartimento foi localizado diversos tabletes de cocaína.

Foi dado voz de prisão ao condutor do veículo que logo confessou que havia mais dois compartimentos no veículo que estavam com a droga, totalizando 34 tabletes que pesados somam 38 kg de cocaína.

Durante entrevista o homem informou que era apenas responsável pelo transporte do estado de Rondônia para São Paulo e que por este serviço receberia R$ 30 mil reais.

O acusado foi levado para Polícia Federal juntamente com a droga apreendida.