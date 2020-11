PM terá policiamento em todos os locais de votação

A Polícia Militar (PM) atuará fortemente na segurança dos eleitores e colaboradores da Justiça Eleitoral que trabalharão nos locais de votação. Para tanto, manterá uma equipe de policiais em todos os locais de votação da cidade e terá todo um esquema para garantir a segurança da população.

A informação foi repassada ao AgoraMT pelo tenente coronel Gleber Cândido Moreno, comandante do 5º Batalhão da PM em Rondonópolis. “Se depender da Polícia Militar, vai ser a melhor eleição dos últimos tempos. Está tudo pronto, tudo organizado”, afirmou.

Segundo ele, o esquema de segurança montado pela PM para o dia da eleição envolverá cerca de 220 policiais somente em Rondonópolis, e mais de 460 policiais nos demais 15 municípios que compõem o Comando Regional da corporação. “Nosso policiamento começará às 6 horas da manhã, tendo em vista que o pleito tem início às 7 horas. Onde tiver colégio eleitoral, sessão, vai ter no mínimo dois policiais em cada local desses. Aquelas escolas maiores, como por exemplo, a Daniel (Martins de Moura), o EEMOP, e outras, nós vamos ter três policiais fixos trabalhando nesses lugares. E nós dividimos a cidade em 4 regiões, que são a região central, Vila Operária, Salmen e Aurora. Em cada região dessas nós teremos três ou quatro equipes móveis para atender ocorrências estritamente relacionadas à crimes eleitorais”, explicou.

Ainda segundo o comandante, a PM ainda terá um oficial de ligação que acompanhará cada um dos juízes eleitorais, no caso a juíza Milena Beltramini e o juiz Renan Nascimento, justamente para atender a alguma ocorrência policial que chegue até os magistrados.

Já a segurança em geral será atendida pelos 70 policiais da Força Tática, que ficarão responsáveis pelo patrulhamento nas ruas e atender as demais ocorrências.

Recomendações

O comandante da PM ainda alertou aos eleitores sigam a orientação da Justiça Eleitoral e deixem que das 7h as 10h que votem os idosos e pessoas com necessidades especiais, que evitem aglomerações próximo dos locais de votação, pois além de caracterizar crime eleitoral, também atenta contra as recomendações das autoridades se saúde por conta da pandemia do coronavírus.

Cândido ainda alerta para que os eleitores não distribuam santinhos de seus candidatos no dia e nem portem bandeiras ou outros materiais que caracterizem campanha eleitoral. Como a venda e consumo de bebidas alcoólicas estará liberada no dia da eleição, ele recomenda que os eleitores procurem votar antes de beber, para evitar problemas nos locais de votação. “A pessoa que for embriagada praticar o seu sufrágio universal e tiver algum tipo de alteração lá dentro, poderá ser presa, sem dúvida”, afirmou.

Para os eleitores que suspeitarem ou flagrarem algum crime eleitoral ou de outra natureza, a PM poderá ser acionada por meio do telefone 190.