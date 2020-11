Polícia Civil prende autores do crime contra morador morto a facadas

Policiais Civis do município de Tangará da Serra identificaram e prenderam, poucas horas após o crime, uma dupla que confessou ter assassinado Rosiel da Silva Nascimento, 44 anos, na noite de ontem (09) na Cohab Tarumã. O motivo do crime teria sido vingança.

No local do crime, após conversas com testemunhas, os policiais chegaram à identificação de um dos envolvidos. Eles foram até a casa dele, onde o suspeito acabou confessando a ação e a participação de um comparsa.

Na casa do outro envolvido, a faca foi encontrada já lavada em cima da pia. Um deles afirmou que houve uma briga em um bar no domingo (08) e que a vítima teria os ameaçado.

Rosiel foi agredido com golpes de capacete na cabeça e em seguida com uma facada pelas costas. Ele ainda tentou escapar dos suspeitos, correndo para pedir ajuda na casa de vizinhos, porém não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser socorrido.