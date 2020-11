Policiais ficam feridos após carro furar a preferencial e atingir viatura

Dois policiais ficaram feridos no início da tarde desta quinta-feira (19) no município de Sinop após a viatura em que eles estavam se atingida por um outro carro no cruzamento da avenida dos Jequitibás com rua das Avencas. Eles foram levados até o Hospital Regional, mas não tiveram ferimentos graves.

Segundo as primeiras informações, os policiais seguiam pela avenida fazendo um patrulhamento de rotina quando foram atingidos pela condutora do veículo Renaut Kwid que não respeitou a placa de pare.

Com a colisão na lateral, a viatura acabou capotando e parando e parando no canteiro central.

Os militares foram socorridos por outra guarnição. A condutora do outro carro foi submetida ao teste do bafômetro e o resultado foi negativo.