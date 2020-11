Policiais penais evitam fuga de reeducandos da penitenciária da Mata Grande

Uma tentativa de fuga da Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa (Mata Grande), em Rondonópolis – MT, foi frustrada por policiais penais, na madrugada desta segunda-feira (02.11). Por volta de 3h, a equipe que fazia a vigilância na muralha das torres 02 e 03 ouviu um barulho na ala de segurança e se deslocou até lá para verificar a situação.

Logo em seguida, os policiais penais visualizaram um buraco na parede da cela 01, dando acesso ao pátio. Ao entrarem na ala e fazerem uma varredura, constataram que os três reeducandos que fizeram o buraco também tinham aberto os cadeados das demais celas utilizando pedaços de ferro retirados da parede.

Além disso, eles estavam com uma corda artesanal feita com lençóis para escalar o muro. Com a ação dos policiais penais, nenhum deles conseguiu fugir, nem sequer acessar o pátio da unidade.

Diante disso, todos os sete recuperandos que ocupavam esta ala foram realocados em outra ala. A direção da Penitenciária abrirá procedimento interno para apurar o caso e responsabilizar os envolvidos.