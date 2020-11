Populares encontram homem caído embaixo de ponte com fraturas

Um homem, identificado como Carlos Henrique de Souza Ferreira, foi socorrido na manhã desta terça-feira (25), após ser encontrado caído embaixo da ponte do córrego Arareau no bairro Lúcia Maggi, em Rondonópolis-MT. O rapaz não disse o que teria acontecido.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas para atendimento a vítima. De acordo com o Sargento Adriangelo, aparentemente, a vítima teve duas fraturas nos membros inferiores, mas estava consciente. Também existe a informação que Carlos Henrique tenha passado a noite o local.

Ele foi encaminhado para o Hospital Regional.