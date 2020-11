Por conta da covid-19, expectativa é de abstenção recorde

Mesmo com um total de 155.538 eleitores aptos a votar, a previsão é que haja uma grande abstenção muito grande e apenas cerca de 90 mil eleitores rondonopolitano compareçam para votar no próximo dia 15. O principal motivo são as restrições impostas pelo novo coronavírus, além é claro do desinteresse de parte do eleitorado, que não se empolgou com nenhum dos candidatos apresentados.

Essa abstenção, que deve chegar ou até ultrapassar os 40% dos eleitores, poderá se configurar num recorde negativo, já que nas eleições presidenciais de 2018 esse número de eleitores que não compareceram para votar chegou a 23,46% do total de eleitores aptos, contra 18,57% nas eleições municipais de 2016. Esse quadro deve prejudicar alguns candidatos, principalmente aqueles cujos eleitores são menos fanáticos, o que normalmente ocorre com os favoritos ao pleito, já que o eleitor identifica que um voto a mais ou a menos não fará diferença para a eleição do seu candidato, mas deve atingir a todos indistintamente.

Antes do advento da pandemia, a eleição já estava marcada para o dia 4 de outubro, tendo sido adiadas para o dia 15 de novembro por conta do avanço da doença no país.

Para evitar a propagação do vírus da Covid-19 no dia da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adotou medidas como a ampliação do horário de votação em uma hora, com as sessões eleitorais começando a serem abertas às 8 horas e enceramento da votação marcada para as 18 horas, no horário de Mato Grosso. também reservou um horário preferencial para pessoas com mais de 60 anos, que será entre as 8 horas e 11 horas, sendo liberada a votação para os demais eleitores a partir desse horário.

O órgão que normatiza as eleições no país ainda recomenda que os eleitores façam uso do álcool em gel antes e depois de votar, respeitem um distanciamento mínimo de um metro da pessoa mais próxima na fila e no local de votação, o uso obrigatório de máscaras em todo o ambiente, sendo que a pessoa que não obedecer a essa exigência será impedida de votar.

Ainda por conta da pandemia, a identificação biométrica foi dispensada, para evitar o risco de contaminação dessas pessoas no momento de tocar a máquina com os dedos. Com isso, se torna ainda mais importante que o eleitor compareça de posse de um documento oficial com foto em bom estado, para que os mesários possam identificar o eleitor. Também é recomendado ao eleitor que leve sua própria caneta para assinar a lista de presença, mas haverá uma caneta para uso comum.

Outra recomendação é que aquelas pessoas que tiveram febre nos últimos 14 dias ou que tenham sido testados positivo para a Covid-19 não compareçam para votar, procurando o Cartório Eleitoral posteriormente para regularizar sua situação. Outra opção é regularizar a situação por meio do aplicativo e-Título, disponível no site do TSE para ser baixado em tabletes, celulares e computadores.

O TSE também recomenda que pessoas idosas, portadores de comorbidades e de outros grupos de risco se abstenham de votar.

Como o processo de votação no Brasil é feito por meio da urna eletrônica, que agiliza muito a apuração dos votos, a previsão inicial é que por volta de 19h30 os eleitores já saibam quais foram os eleitos no pleito.