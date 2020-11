Por não aceitar fim relacionamento homem persegue e faz ameaças a ex

Uma mulher foi ameaçada pelo ex – marido nesta sexta-feira (06), no bairro Jardim Morumbi em Rondonópolis – MT.

A Polícia Militar (PM) foi acionada a comparecer em frente de um estabelecimento comercial que é o local onde a ex esposa do suspeito trabalha.

A vítima relatou que o ex não aceita o fim do relacionamento e alguns dias está a ameaçando, dizendo que vai fazer ela perder o emprego.

O suspeito anda vigiando a ex esposa, a observando entrar e sair do serviço e na data de hoje a vítima foi puxada pelo braço tentando a obrigar entrar no carro e antes disso pegou os filhos pequenos na babá e os deixou em frente do serviço dela.

Diante dos fatos o casal foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia para se tomar asa devidas providências.