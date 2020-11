Por que mudar o visual após uma separação? Psicólogos explicam

“Se ela corta o cabelo, é porque não vai mais voltar”. A sabedoria na frase do cantor e compositor Alceu Valença parece ter atingido Andressa Suita em cheio. Após a separação repentina do sertanejo Gusttavo Lima, a influenciadora reapareceu morena e cheia de atitude, arrancando suspiros dos seguidores.

Mas seria esse o início de uma nova fase? Para a psicóloga Kátia Rosa, líder nacional do Justiceiras – projeto que empoderar mulheres para deixarem relacionamento abusivos – tudo indica que sim!

“Parece estranho, mas é um momento de alegria dentro da tristeza. Muitas pessoas podem encarar essa atitude como necessidade de chamar atenção do ex. Mas na verdade é como se ela recobrasse uma autonomia que não existia mais. A imagem anterior se quebra para que uma nova venha à tona”, explica Rosa.

Foi o caso da assistente de departamento pessoal Amanda Gonzaga, de 21 anos. Ela relembra que sua primeira desilusão amorosa fez com que cortasse e pintasse o cabelo de loiro. “Foi no impulso. Eu estava triste e queria fazer algo para me sentir diferente. Na pandemia, também fiz o mesmo”, conta Amanda.

Já o psicólogo Ricardo Milito explica que o cuidado com a aparência está diretamente relacionado ao conceito de autoestima: “Por isso, estarmos satisfeitos com a aparência pode ajudar a superarmos momentos difíceis como o fim de um relacionamento.”

Para além da aparência, os especialistas enumeraram algumas atitudes que também podem ajudar a superar uma desilusão amorosa. Veja a seguir: