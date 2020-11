Prefeito recebe empresários e encaminha reivindicações

O prefeito Zé Carlos do Pátio recebeu nesta quinta-feira uma comitiva de empresários liderados pelos representantes da Associação dos Transportadores de Cargas de Mato Grosso (ATC-MT) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Rondonópolis e Região (Setcarr). Eles levaram uma lista de reivindicações de melhorias especialmente para os distritos industriais da cidade.

De posse da pauta de pedidos dos empresários, o prefeito adiantou algumas ações que já começaram a ser executadas e que vem ao encontro das solicitações da classe. A elaboração de projetos estruturais de distritos industriais como o Vetorasso (asfalto), Augusto Bortoli Razia (drenagem e asfalto) e o chamado distrito velho (recapeamento) é uma das ações que foram inciadas e que consta na lista de pedidos.

A intenção do prefeito é levar os projetos de melhorias dos distritos para o conhecimento do governador do Estado e assim buscar recursos para a execução desses trabalhos. “A Secretaria Municipal de Infraestrutura já está fazendo os projetos e assim que forem concluídos quero que vocês vão comigo, juntamente de parlamentares fazer esse pedido ao governador”, afirmou Zé Carlos do Pátio.

O prefeito comentou que está trabalhando as finanças do município para que possam ampliar ainda mais o número de máquinas para trabalhar na pavimentação e recuperação de vias. “Eu quero montar uma estrutura exclusiva para atender as demandas dos distritos, mas para isso preciso da parceria dos empresários para darmos celeridade nas obras”, explicou.

Os presidentes da ATC-MT, Mario Luiz Barbosa e da Setcarr, Santo Nicolau Bissoni aproveitaram a oportunidade para desejar ao prefeito Zé Carlos do Pátio e ao vice-prefeito eleito Aylon Arruda sucesso na nova gestão que se inicia no ano que vem. Os secretários de Finanças, Infraestrutura e Habitação e Urbanismo do município também participaram da reunião.